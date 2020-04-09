Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тыс. гривен. Эти средства взимают через суд, - сказал Кличко. - Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительных мер, - безответственны и в отношении к себе, и к окружающим. Потому – пусть платят», - добавил мэр.

Он отметил, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят.

Кличко подчеркнул, что ослабление ограничительных мер будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице.