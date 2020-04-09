также в разделеМир
США: Сандерс выбыл из президентской гонки, главным соперником Трампа будет Байден 14
У 15 россиян, которые приехали строить Белорусскую АЭС, обнаружили коронавирус 21
ВОЗ: Европа не должна ослаблять карантин 14
Китай разблокировал Ухань 32
США установили новый антирекорд смертности от коронавируса 49
В мире уже 1,4 миллиона больных COVID-19, умерли 82 тысячи человек 21
Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли $408 миллиардов 18
ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин 21
В РФ указ Трампа об освоении Луны назвали «планом по захвату планет» 49
В Кремле рассказали, как охраняют Путина от коронавируса 58
За сутки в Китае впервые с января никто не умер от коронавируса 45
На Лукашенко заявили в милицию из-за смерти женщины от коронавируса 30
Во Франции оштрафовали уже почти полмиллиона нарушителей карантина 21
Коронавирус унес жизни почти 75 тысяч человек 18
Премьер Британии с коронавирусом попал в реанимацию 28
Венгрия сделала парковки бесплатными на период пандемии 10
COVID-19: Польша ожидает пик заболевания в мае-июне 15
В РФ напали на посольство Чехии 49

По состоянию на утро 9 апреля в мире 1518719 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 330 589 пациентов выздоровели, 88 505 – умерли, свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

Наибольшее количество инфицированных в США – 435 128 пациентов. Из них 22 891 выздоровел и 14795 – умерли.

На втором месте Испания - 148 220 заболевших, Италия - 139 422, Германия - 113 296 и Франция - 112 950.

В Китае, который ранее был лидером по количеству инфицированных, - 81 865 инфицированных. По последним данным, там 77370 больных выздоровели и 3335 - умерли.

Больше всего летальных случаев зафиксировали в Италии - 17 669, в США - 14 795 и Испании - 14 792.

По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.  Показатель летальности при заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине составляет 3,1%.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги