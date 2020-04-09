По состоянию на утро 9 апреля в мире 1518719 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 330 589 пациентов выздоровели, 88 505 – умерли, свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

Наибольшее количество инфицированных в США – 435 128 пациентов. Из них 22 891 выздоровел и 14795 – умерли.

На втором месте Испания - 148 220 заболевших, Италия - 139 422, Германия - 113 296 и Франция - 112 950.

В Китае, который ранее был лидером по количеству инфицированных, - 81 865 инфицированных. По последним данным, там 77370 больных выздоровели и 3335 - умерли.

Больше всего летальных случаев зафиксировали в Италии - 17 669, в США - 14 795 и Испании - 14 792.

По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. Показатель летальности при заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине составляет 3,1%.