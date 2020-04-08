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Показатель летальности при заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине составляет 3,1%.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на онлайн-брифинге, сообщает УНИАН.

«Показатель летальности в Украине составляет на сегодня 3,1%. Если мы сравниваем с другими странами Европейского региона, то увидим, что в Испании сегодня показатель летальности составляет 9,9%, в Италии - 12,6%», - добавил Ляшко.

По его словам, наилучшие показатели летальности фиксируют в Германии. «Он не достигает 2%. А также в Южной Корее, там на уровне 1,5%», - отметил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

 
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