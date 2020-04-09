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В США сенатор Берни Сандерс прекратил кампанию выдвижения своей кандидатуры в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. Решение Сандерса позволит бывшему вице-президенту Джо Байдену стать кандидатом от Демократической партии и составить конкуренцию республиканцу Дональду Трампу.

Накануне Байден одержал победу над Сандерсом на праймериз в Иллинойсе, Аризоне и Флориде, сообщает Радио Свобода.

Байден с большим отрывом опережал Сандерса после серии праймериз в ряде штатов. На фоне эпидемии коронавируса претенденты на номинацию президента США не вели классическую кампанию – были отменены митинги и встречи с избирателями.

Для выдвижения претенденту от демократов надо набрать 1991 голос из 3979 голосов делегатов съезда партии, который должен состояться в середине июля.
ForUm

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