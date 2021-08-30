В Луганской области вблизи села Пурдовка Северодонецкого района на территории Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства произошло возгорание хвойной подстилки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

30 августа в 13:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. С помощью техники работники Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства по периметру зоны пожара проложили минерализованную полосу (проводилась вспашка трактором почвы на определенную ширину).

Благодаря слаженным действиям спасателей, лесников и ВСУ удалось предотвратить распространение огня. От лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 работников, от ВСУ - 2 единицы техники и 15 сотрудников, от ГосЧС 6 единиц пожарной техники 35 человек личного состава и штаб Главного управления ГосЧС Украины в Луганской области. С помощью беспилотного летательного прибора спасатели постоянно осуществляли мониторинг ситуации.

Пожар локализован в 14:30. Тушение пожара продолжается.

Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено.