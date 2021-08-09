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В Черногории в местности Мало Брдо вблизи Подгорицы вспыхнул пожар.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RTCG.

Пожар вспыхнул во второй половине дня в воскресенье. Огонь распространился очень быстро, учитывая сильный ветер, под угрозой оказались жилые дома.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось сдержать.

Мэр Подгорицы Иван Вукович заявил, что причиной пожара стал поджог.

«Пока наши коллеги днем ​​и ночью охраняют Горицу и Любович, кто-то «воспользовался возможностью» и разжег пожар на Мало Брдо. Служба защиты уже на месте», - написал он в Twitter.

Вукович выразил надежду на эффективную работу полиции в выявлении злоумышленника.

Как известно, с прошлой недели масштабные лесные пожары бушуют в Греции, Албании, Северной Македонии.

 
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