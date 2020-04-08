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Служба безопасности Украины блокировала на Житомирщине и в столичном регионе масштабное незаконное изготовление и реализацию некачественных контрафактных дезинфицирующих средств на миллионы гривен, сообщает пресс-центр ведомства.

В начале марта оперативники Управления СБ Украины в Житомирской области получили информацию о попытке группы лиц поставить фальсифицированное антисептическое средство в лечебные учреждения региона, в частности в областную детскую больницу. Правоохранители блокировали поставки, по данному факту было начато уголовное производство.

«По предварительным данным предварительного расследования установлено, что незаконное производство и сбыт некачественного фальсификата в Житомирской области организовали трое житомирян. Одна из сообщниц ранее работала на местном предприятии, легально производящем антисептик. Подпольный цех злоумышленники обустроили в арендованных помещениях в промышленной зоне областного центра. Сотрудники СБУ задокументировали, что производство контрафактных дезинфицирующих средств происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения по неизвестной рецептуре без разрешительных документов и контроля качества.

Масштабнее производство поддельного антисептика осуществлялось в нежилых помещениях на окраине столицы и в Киевской области. «Бизнес-партнеры» житомирян наладили изготовление не только «отечественных» дезинфицирующих средств, но и антисептики «стандарта ЕС».

Готовую продукцию под видом известных марок отечественных и европейских дезинфицирующих средств злоумышленники сбывали на территории нашего государства через аптечные сети, в том числе коммунальные, и интернет-магазины.

Во время санкционированных следственных действий по местам производства фальсификата в Житомире и в Киеве правоохранители обнаружили почти 70 тыс. литров спиртосодержащего вещества «этанол», примерно 10,5 тысячи литров готовой фальсифицированной продукции, химические соединения, пустую тару, наклейки марок производителей и оборудование для изготовления контрафактных дезинфицирующих средств. Выявлены также бухгалтерские документы, печати 84 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и клише подписей их руководителей. Изъятые образцы продукции отправлено на экспертизу.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. Дополнительно проверяется механизм сбыта некачественного антисептического средства в аптечных заведениях, особенно учитывая ажиотаж, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Документирование схемы осуществляли сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со Следственным управлением ГУ Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.
ForUm

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