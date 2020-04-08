Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему следователю одного из отделов ГУ Нацполиции в Киевской области.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, полицейский подозревается в похищении чужого имущества (ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что подозреваемый похитил и хранил по месту жительства вещественное доказательство – часы, которые изъял его коллега во время проведения следственных действий. Следователи ГБР изъяли указанные часы во время обыска в рамках уголовного производства относительно кражи указанным правоохранителем вещественных доказательств в сумме 5000 долларов США и 3200 гривен. Обвинительный акт в данном уголовном производстве уже направлен в суд.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение – Киевское областное управление ДВБ Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет.