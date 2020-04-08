Кабинет Министров проголосовал за ряд решений, направленных на социальную поддержку людей во время карантинных мероприятий. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, выплаты социальной помощи, которые были назначены ранее, будут продлены на период карантина и 30 дней после этого без обращения лица в соответствующие учреждения.

Кроме того, получателям социальной помощи, которые пропустили срок переосвидетельствования, выплаты не будут останавливаться до окончания срока действия карантина.

Также с 10 апреля этого года вводится информационная платформа «Помощь рядом» для оказания поддержки и социальных услуг гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью и другим незащищенным категориям граждан со стороны местной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.