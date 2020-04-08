Вчера, 7 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с ГУ внутренней безопасности Государственной фискальной службы уличили в получении 50 тыс. долл. США неправомерной выгоды руководителя следственного управления финансовых расследований налоговой милиции ГФС одной из областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Как установило следствие, чиновник требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве, в котором фигурировал указанный субъект хозяйствования.

Налогового милиционера и посредника разоблачили сразу после передачи им 50 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Оба задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро осуществляют с марта 2020 года.