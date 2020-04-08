Всего 100 народных депутатов «Слуги народа» поддержали все кадровые решения Верховной Рады в течение последнего месяца, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

В марте было принято 13 постановлений ВР, касающиеся кадровых назначений.

В частности, был освобожден и назначен новый состав правительства, назначены новые министры обороны и иностранных дел, дважды изменен министр финансов и здравоохранения, уволен и назначен новый генеральный прокурор.

КИУ проанализировал, как народные депутаты монобольшинства голосовали за эти решения.

По данным организации, все 100% кадровых решений Совета поддержали лишь 100 народных депутатов «Слуги народа». Они нажали «за» при голосовании за все 13 постановлений ВР.

Остальные депутаты не поддержали хотя бы одно кадровое решение Рады, а некоторые - не поддержали сразу несколько.

Антилидером среди депутатов монобольшинства при поддержке кадровых решений стал Александр Дубинский, которого связывают с группой олигарха Игоря Коломойского. Депутат не поддержал сразу 5 решений Рады из 13.

Олег Воронько, мажоритарщик из Кировоградской области, и Егор Чернев, №26 в избирательном списке СН, не поддержали по 4 решения Рады. Ранее Чернев также подписал обращение об угрозе создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

«Наличие внутрифракционных дискуссий – один из обязательных атрибутов больших фракций. Однако для «Слуг народа» это стало одной из причин того, что монобольшинство фактически провалило голосование за важные кадровые решения. К примеру, собственных голосов монобольшинства не хватило ни на увольнение министра здравоохранения, ни на увольнение министра финансов или назначение министра экономики. Без поддержки других фракций и групп эти решения не было бы приняты, что могло бы спровоцировать серьезный политический кризис», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Стоит учесть, что часть депутатов «Слуги народа» физически не могли поддержать некоторые решения Рады в марте, поскольку отсутствовали на пленарных заседаниях. В частности, из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Однако даже если учесть, что все депутаты, которые отсутствовали на определенных голосованиях, проголосовали бы «за», то количество депутатов монобольшинства, которые поддержали все 100% кадровых решений Рады, не превысило бы 153 депутата. Всего во фракции «Слуги народа» 248 народных депутатов.