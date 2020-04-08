также в разделеОбщество
Кабмин предлагает запреть въезд иностранцев в Украину 11
Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса 27
Стала известна должность брата Ермака в СНБО 20
Украина хочет одолжить $135 миллионов на улучшение системы здравоохранения 11
Шмыгаль: Карантин, скорее всего, продлят до начала мая 38
Стрелок, совершивший покушение на «Мультика», был в медицинской маске 12
ОП: Смягчения карантина пока не будет 14
В СНБО опровергли информацию о якобы готовящемся смягчении карантина 31
Сотрудникам Укрзализныци выдали самодельные маски из бумажных полотенец 29
В Минздраве обещают через 10 дней сказать, когда завершат карантин 15
Минздрав: В Украине нет критической загруженности аппаратов ИВЛ 11
ГБР сообщило о подозрении правоохранителю по «делу Майдана» 18
Уровень летальности от COVID-19 в Украине составляет 3,1% 40
Украина отправила в Италию 5 тысяч литров дезинфекционных жидкостей 16
Обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам тюрьмы 103
За границей от коронавируса лечатся 174 украинца 13
7 апреля. Картина дня 17
В Центре общественного здоровья сообщили, когда смягчат карантин 45

Только за минувшие сутки в Украине зафиксирован 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Горит по всей стране! С начала года имеем 15491 случай возгораний, уничтожило 17 914 гектаров экосистем. Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна», - предупредили спасатели.

ГосЧС призывает граждан бытье максимально ответственными в пожароопасный период, когда сухая растительность вспыхивает от малейшей искры и пожар может распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Служба спасения призывает вас не выжигать сухостой, прошлогодние листья и мусор.

Категорически запрещается:

  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
  • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
  • позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Тушение продолжается.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги