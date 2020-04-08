Только за минувшие сутки в Украине зафиксирован 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Горит по всей стране! С начала года имеем 15491 случай возгораний, уничтожило 17 914 гектаров экосистем. Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна», - предупредили спасатели.

ГосЧС призывает граждан бытье максимально ответственными в пожароопасный период, когда сухая растительность вспыхивает от малейшей искры и пожар может распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Служба спасения призывает вас не выжигать сухостой, прошлогодние листья и мусор.

Категорически запрещается:

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Тушение продолжается.