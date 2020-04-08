Только за минувшие сутки в Украине зафиксирован 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара, сообщает пресс-служба ГосЧС.
«Горит по всей стране! С начала года имеем 15491 случай возгораний, уничтожило 17 914 гектаров экосистем. Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна», - предупредили спасатели.
ГосЧС призывает граждан бытье максимально ответственными в пожароопасный период, когда сухая растительность вспыхивает от малейшей искры и пожар может распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Служба спасения призывает вас не выжигать сухостой, прошлогодние листья и мусор.
Категорически запрещается:
- создавать свалки и сжигать отходы;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
- позволять детям играть со спичками и зажигалками.
Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».
Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
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