также в разделеПроисшествия
Вспышка COVID-19 на Днепропетровщине произошла после собрания баптистов 10
За сутки в Украине зафиксировано 206 новых случаев COVID-19 14
Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет 17
На Донбассе боевики сбросили гранату возле автомобиля журналистов 21
Разведка: В ОРДЛО скрывают распространение COVID-19 26
В Украине COVID-19 заразились уже 172 медика 26
На Киевщине на треть выросло количество пожаров в экосистемах 20
В Винницкой области мужчина ранил четырех спецназовцев 45
В Луцке снова украли туристический символ города - кликуна 31
В ВСУ – первая смерть от коронавируса 44
Под Будапештом разбился автобус, эвакуировавший украинцев на Родину 34
В Украине подтверждено 1462 случая коронавируса, 45 человек умерли 75
ООС: Боевики били из запрещенных минометов, потерь нет 9
На Тернопольщине коронавирусом заболели 44 медика 40
СМИ: В Николаеве выстрелом в голову ранили криминального авторитета «Мультика» 37
Нардеп: Коронавирус обнаружили у 8 парламентариев 45
На Харьковщине в результате пожара погибли 4 человека 21
По факту пожара в Чернобыльской зоне завели уголовное дело 17

По состоянию на 08:00 8 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям..

Так, в Котовском лесничестве Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается горение травяного настила в 7, 8, 9, 10, 11, 16 и 17 кварталах между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет.

В 6:10 пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи с. Рудня Осошня (58, 77 и 79 кварталы) Котовского лесничества ликвидирован на площади 4 гектара.

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 274 человека и 74 единиц техники.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч., на КПП Дитятки 0,01 мР/ч. при контрольно допустимом уровне до 0,02 мР/ч.).

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги