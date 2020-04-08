По состоянию на 08:00 8 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям..

Так, в Котовском лесничестве Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается горение травяного настила в 7, 8, 9, 10, 11, 16 и 17 кварталах между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет.

В 6:10 пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи с. Рудня Осошня (58, 77 и 79 кварталы) Котовского лесничества ликвидирован на площади 4 гектара.

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 274 человека и 74 единиц техники.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч., на КПП Дитятки 0,01 мР/ч. при контрольно допустимом уровне до 0,02 мР/ч.).

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.