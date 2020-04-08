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В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины не готовилось никаких «проектов решения СНБО» по смягчению карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Комментируя новость, распространенную некоторыми СМИ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ее «безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации, которая реализуется против нашей страны с целью дестабилизации ситуации».

«Попутно напоминаем, что карантин в Украине введен правительственными решениями, в частности новой редакцией постановления Кабинета Министров Украины № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Подчеркиваем, что меры, предпринимаемые властями для противодействия коронавирусной инфекции, являются эффективными, действенными и аналогичными действиям большинства стран Европы и мира», – говорится в сообщении.

В СНБО настоятельно просят журналистов не использовать непроверенные источники информации, а пользоваться официальным сообщениям органов власти.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

 
ForUm

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