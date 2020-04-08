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По состоянию на 07:00 8 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный, сообщает Командование Медицинских сил ВС Украины.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.

Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 03.04 находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Лица, контактировавшие с данным военным находятся на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

 
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