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Национальный оператор почтовой связи Укрпочта на время карантина отменила плату за заявление на оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на другой, сообщает пресс-служба компании.

Ранее эта услуга стоила 50 грн.

В Укрпочте подчеркнули, что для оформления заявления на пересылку или доставку внутренних, международных почтовых отправлений на другой адрес и получения в другом почтовом отделении не нужно идти в почтовое отделение, а достаточно оставить заявку в контакт-центре.

Напомним, Укрпочта в период карантина будет доставлять украинцам не только пенсии, но и медицинские препараты.
ForUm

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