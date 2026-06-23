Смілянський прокоментував вимогу НБУ про його звільнення

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що рішення Нацбанку про його невідповідність вимогам професійної придатності є спробою поставити на паузу створення поштового банку. Про це він повідомив у Telegram.

– Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а Укрпошта має понад 2 млрд грн власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом – звільнити Смілянського, – написав він.

Смілянський зазначив, що юристи компанії вивчатимуть документи НБУ та визначатимуть подальші кроки.

«Укрпошта» також залучатиме зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії та його як керівника.

На його думку, зміна керівника може вплинути на міжнародні угоди компанії, зокрема на кредитні домовленості з ЄБРР на десятки мільйонів євро. Про ситуацію інформуватимуть міжнародних партнерів та МВФ.

Смілянський наголосив, що «Укрпошта» працює у звичному режимі, поки команда готує подальші кроки.

Рішення НБУ він назвав невиваженим та пов’язав його з особистим конфліктом із керівництвом регулятора.

– Чи вважаю я це рішення (Нацбанку, – Ред.) виваженим? Звісно, ні. Якщо говорити моєю мовою – це повна херня і, що важливо, використання посади для зведення особистих рахунків, – додав він.

ForUA нагадує, НБУ визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, та зобов’язав компанію відсторонити його.

Протягом п’яти робочих днів уповноважений орган АТ «Укрпошта» має відсторонити його від керівництва компанією та призначити нового керівника впродовж наступних двох місяців.

АТ «Укрпошта» має ліцензію НБУ на надання фінансових платіжних послуг і є піднаглядною установою.

Компанія забезпечує доступ мільйонів громадян до базових платіжних сервісів, тому її належне функціонування має важливе значення для стабільності платіжного ринку.