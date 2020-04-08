После введения карантина в Украине зафиксирован рост числа случаев мошенничества с банковскими карточками, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Карантин и распространение коронавируса, как и другие испытания, хорошо демонстрируют, кто чего стоит. Одни люди - помогают окружающим, другие - пытаются их обмануть. К сожалению, даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают смс сообщения от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь». Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию», – говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова - получение персональных сведений о гражданах и их платежные карточки.

Национальный банк предупреждает:

не отвечайте на такие сообщения;

не звоним по указанным номерам;

не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;

не разглашайте и не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).

«Помните! Сотрудники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о ваших счетах. В случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат (в том числе единовременного пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс сообщения, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные», – сказано в сообщение.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление, которым определяется механизм проведения перерасчета пенсий, установление ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров старше 80-летнего возраста и выплаты единовременной денежной помощи в сумме 1000 грн.