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Кабинет Министров принял постановление, которым определяется механизм проведения перерасчета пенсий, установление ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров старше 80-летнего возраста и выплаты единовременной денежной помощи в сумме 1000 грн.

Соответствующее решение было принято сегодня, 1 апреля, на заседании Кабмина, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Данное постановление о «Вопросах повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году», в частности, предусматривает:

  •     индексацию пенсий на 11%;
  •     ежемесячную выплату в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен. При этом устанавливается, что для указанных пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 грн;
  •     установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Кроме того, в апреле будет осуществлена ​​единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен отдельным категориям населения. В частности:

  •     пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020 года;
  •     получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, одновременно с этим помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»);
  •     получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  •     получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату.

 
ForUm

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