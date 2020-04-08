За рубежом от коронавируса лечатся 174 украинца, выздоровели - 17. Об этом говорится в оперативной информации Министерства иностранных дел Украины по состоянию на 18:00 7 апреля.

Так, 14 тыс. 624 украинских граждан обратились за помощью в зарубежные дипломатические ведомства Украины по программе «Защита».

Также число украинцев, которые в разных странах лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом за сутки возросло до 174 украинцев. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Греции - 22, в Испании - 5, в Германии и Польше - по 4, в Австрии - 3, в Швеции, Швейцарии, Чехии, Таиланде, США, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, Португалии, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте, Бельгии и Египте - по одному. При этом, количество украинцев, которые выздоровели за рубежом, увеличилось с 15 до 17 человек: по четыре - в Японии и в Доминиканской Республике, по двое - в Италии и Польше, по одному - в Нигерии, ОАЭ, Таиланде, Великобритании и ФРГ.

За последние сутки не изменилось число украинцев, которые умерли от коронавируса за рубежом, - 5 граждан (четверо в Италии, один во Франции).