Президент Владимир Зеленский анонсировав поставку в Украину еще 50 миллионов медицинских масок. Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Мы продолжаем наше общее противодействие коронавирусу в Украине. Сейчас статистика свидетельствует о том, что принятые нами меры являются правильными - они не были преждевременными и слишком суровыми. Мы анализируем развитие ситуации и продолжаем действовать в соответствии с вызовами будущего», - заявил он.

Президент отметил, что в течение этой недели ожидается прибытие в Украину более 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. «Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы», - отметил он.

«Наша цель - в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок», - подчеркнул он. Зеленский добавил, что Украина на этой неделе начинает производить собственные тест-системы ПЦР на выявление коронавируса. Кроме того, ежедневно Украина выпускает 900 тысяч масок «Мы принимаем все меры для полного обеспечения страны всем необходимым», - подчеркнул он.