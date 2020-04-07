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За две последние недели органы государственной власти на всех уровнях приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 млн грн, но для преодоления болезни и ее последствий Украине нужно еще 96 миллиардов. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, больше всего закупались медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) – 190,15 млн грн, медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) – 147,12 млн грн, оборудование для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) – 116,04 млн грн.

«Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой. Верховная Рада должна поддержать изменения в госбюджет, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн», – подытожил он.
Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19. 
ForUm

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