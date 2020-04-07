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6 апреля. Картина дня 70

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что пока преждевременно говорить о завершении карантина в стране. Об этом он сообщил в обращении к гражданам 7 апреля, передает УНИАН.

По его словам, Украина пока не поборола пик инфицирования. «Говорить о том, когда завершится карантин, – пока рано. Наоборот: сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине», – сказал он.

Степанов пояснил, что в активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. «Проще говоря, количество пациентов возрастает настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больнице», – отметил министр.

Степанов призвал граждан соблюдать правила карантина.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19. 
ForUm

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