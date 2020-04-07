Жительница Сум, у которой 25 марта был обнаружен коронавирус, сдала повторный тест, который не выявил у нее инфекции. Об этом сообщил на брифинге и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский, передает сайт города 0542.

Женщина сможет покинуть лечебное учреждение в течение ближайших трех дней.

Речь идет о сотруднице налоговой инспекции, которая вернулась из отпуска из Праги 10 марта. У всех тех, кто контактировал с ней, анализы не выявили инфекции.