Состояние 100 богатейшихлюдей мира за февраль и март 2020 года сократилось в общей сложности на $408 млрд из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает шанхайский Hurun Institute, сравнивший данные о состояниях миллиардеров с ситуацией на 31 января 2020 года, передает НВ.

Наибольшие потери — $30 млрд — понес Бернар Арно, контролирующий крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Среди 100 миллиардеров, вошедших в список Hurun Global Rich List, 86% понесли потери в феврале-марте и лишь 9% увеличили состояние. Состояния еще 5% миллиардеров не изменились.

Совокупное состояние 10 лидеров из списка 100 миллиардеров в январе-марте уменьшилось на $125 млрд.

Джеф Безос, владеющий Amazon, потерял $9 млрд в феврале-марте, однако остался богатейшим человеком мира с состоянием в $131 млрд.

На второй строчке — Билл Гейтс, Microsoft, потерявший $15 млрд, состояние — $91 млрд.

Уоррен Баффет занимает третье место. Минус $19 млрд, состояние $83 млрд.

Состояние Арно упало до $77 млрд, он на четвертом месте.

Марк Цукерберг замыкает пятерку лидеров — $13 млрд потерь и $71 млрд состояния.

Согласно январскому докладу Hurun, всего в мире было 2816 долларовых миллиардеров. За последние два месяца их число сократилось на 20%, до 2253 человек.