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Президент РФ Владимир Путин не посещает мест массового скопления людей, а люди, с которыми он встречается, проходят тщательную проверку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, находится ли президент в режиме самоизоляции, Песков напомнил, что накануне президент приехал в Кремль, чтобы провести совещание по вопросам развития Дальнего Востока. По словам пресс-секретаря, Путин продолжает встречи с небольшим количеством людей, сообщает Интерфакс.

«Те, кто в этих встречах принимает участие, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются, причем заранее», - сказал Песков.

Он добавил, что как правило, речь идет о людях, принимающих особые меры предосторожности в плане режима самоизоляции несмотря на рабочий режим.

Журналисты также обратили внимание, что на кадрах с совещания видно, что президент здоровается за руку.

Песков ответил, что участники встречи были тщательно проверены, поэтому «в данном случае президент оставляет за собой право придерживаться обычных правил приветствия, которые для него считаются уместными».

Кроме того, сообщил представитель Кремля, Путин сдает тест на коронавирус так часто, как считает целесообразным его врач.

Пресс-секретарь добавил, что протокол сдачи теста детально ему неизвестен.
ForUm

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