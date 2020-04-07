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Из Ужгорода отправили автобус за украинцами, которые попали в ДТП во вторник, 7 апреля, под Будапештом. Людей сегодня доставят домой, здесь их осмотрят украинские медики. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк, сообщает Укринформ.

«Утром из Ужгорода отправили автобус с украинцами, которые попали в ДТП под Будапештом сегодня. Сейчас 8 человек находятся в больнице в Будапеште, сообщалось, что двое в тяжелом состоянии, но все люди могут транспортироваться и будут доставлены в Украину», - сообщил Шинкарюк.

Также он проинформировал о том, что людей осмотрят украинские медики, тогда они смогут доехать домой.

Напомним, сегодня утром на 75-м километре автомагистрали возле г.Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска «Тиса».
ForUm

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