Вблизи Будапешта попал в ДТП автобус, который перевозил эвакуированных на родину граждан Украины.
Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.
«На 75 километре автомагистрали М3 у Будапешта произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска «Тиса».
По полученным оперативным данным в транспортном средстве находилось 8 человек. 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса», - написал он в Facebook.
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