В производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета «виден конец», заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Украинской правде.

«Я думаю, что виден конец. И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно (продлены сроки предварительного расследования, - ред.)... Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится он нам, не понравится. Но это уже будет результат», - рассказала Венедиктова.

При этом она высказала мнение, что масштабный брифинг о расследовании убийства не стоило проводить.

«Можно, я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо делать такого громкого брифинге до тех пор, пока реально дело не вышла из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет – увидим», - отметила Венедиктова.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

14 февраля Киевский апелляционный суд отказал в смягчении меры пресечения подозреваемой Кузьменко.