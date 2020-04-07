Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

«Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и побеждать, мы молимся за его здоровье», - говорится в его Twitter.

Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020

Британские СМИ ранее сообщили, что Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии. Борис Джонсон болеет коронавирусом более недели. В воскресенье его перевели из резиденции на Даунинг-стрит в больницу.