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Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

«Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и побеждать, мы молимся за его здоровье», - говорится в его Twitter.

 

 

Британские СМИ ранее сообщили, что Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии. Борис Джонсон болеет коронавирусом более недели. В воскресенье его перевели из резиденции на Даунинг-стрит в больницу.
ForUm

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