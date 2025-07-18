Отакої! Трамп закликав Зеленського переходити до наступу на фронті

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським закликав Україну переходити в наступ на фронті.

Про це пише Washington Post із посиланням на неназваного українського чиновника.

На думку Трампа, Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні, тож вона має перейти в наступ.

Слова співрозмовника видання стали ще однією деталлю розмови Трампа й Зеленського, про яку раніше вже писали WP та Financial Times.

Так, WP розповідала, як американський президент запитував українського лідера, чому українські війська не завдають ударів по Москві. Той відповів, що для цього потрібна відповідна зброя.

FT наводила репліку Трампа, який казав: «Володимире, ти можеш ударити по Москві? […] А по Санкт-Петербургу теж?». У відповідь Зеленський заявив: «Абсолютно. Ми зможемо, якщо ви дасте нам таку зброю».

За словами джерел журналістів, президент США підтримав ідею ударів углиб росії, вважаючи її стратегією «змусити їх [росіян] відчути біль» і примусити кремль сісти за стіл переговорів.

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14 липня Трамп підтвердив, що США нададуть Україні озброєння на «мільярди доларів», яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, він розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.

Водночас заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у коментарі для Guardian припустив, що американський президент міг мати на увазі не цілі батареї Patriot, а лише пускові установки до них: «Сімнадцять — це величезна кількість, якщо мова про батареї. Якщо йдеться про пускові установки — це можливо».

Рютте назвав таке рішення «цілком логічним». За його словами, Трамп зателефонував йому 10 липня і сказав, що вирішив, що Україна повинна отримати «все необхідне для самозахисту», але хоче, щоб європейці за це платили.

Глава Альянсу зазначив, що ідеєю зацікавилися Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди та Канада.

Крім того, президент США також пригрозив росії «дуже суворими тарифами», якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди.