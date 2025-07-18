У Камбоджі гігантські гризуни рятують життя

У Камбоджі команди африканських гігантських сумчастих щурів стали незамінними помічниками фахівців у виявленні протипіхотних мін, які вбили та покалічили тисячі людей у цій країні Південно-Східної Азії.

Ці щури, що можуть виростати до 45 сантиметрів та важити до 1,5 кілограма, працюють на передовій, спритно пересуваючись полями, щоб подати сигнал своїм операторам, коли відчувають запах тротилу. Тротил використовується в більшості протипіхотних мін та вибухових пристроїв.

"Працюючи з цими щурами, я завжди знаходила міни, і вони ніколи не пропускали жодної", - сказала Мотт Среймом, дресирувальниця щурів у APOPO, гуманітарній організації з розмінування, яка тренує та розгортає команди гризунів по всьому світу.

"Я дійсно довіряю цим щурам-міношукачам", - додала Мотт в інтерв'ю The Associated Press під час обідньої перерви після роботи на мінному полі в провінції Сієм Ріп.

За даними опитування Управління Камбоджі з питань розмінування та допомоги жертвам (CMAA) у 2004 році, після трьох десятиліть конфлікту в минулому столітті, залишки війни забруднили приблизно 4 500 квадратних кілометрів камбоджійської землі. Це торкнулося всіх 25 провінцій Камбоджі та майже половини з 14 000 сіл країни. Станом на 2018 рік, CMAA повідомило, що 1 970 квадратних кілометрів залишаються нерозчищеними.

Щури мають гострий нюх, що робить їх фаворитами в APOPO, яка також використовує команди собак-міношукачів.

"Собаки та щури кращі порівняно з іншими тваринами, тому що їх можна дресирувати", - сказав Альберто Закаріас, польовий супервайзер команд технічного обстеження собак APOPO, додавши, що вони також "доброзичливі і легко навчаються командам".

З початку офіційного розмінування в Камбоджі у 1992 році було знешкоджено понад 1,1 мільйона мін, а також приблизно 2,9 мільйона інших вибухонебезпечних залишків війни, згідно зі звітом уряду про прогрес у розмінуванні за 2022 рік. Африканські гігантські сумчасті щури роблять свій внесок у цю роботу.

– Ми працюємо з ними майже щодня, тому стаємо ближчими", - сказала Мотт. – Вони дуже доброзичливі, не рухаються і не лякаються. Вони як родина.