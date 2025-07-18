﻿
Культура

100-хвилинний фільм про останній концерт Оззі Осборна та Black Sabbath вийде у прокат 2026 року

100-хвилинний фільм про останній концерт Оззі Осборна та Black Sabbath вийде у прокат 2026 року

Фільм «Назад до початку: Останній уклін Оззі» про останній концерт легендарного рок-музиканта Оззі Осборна та гурту Black Sabbath вийде у прокат на початку 2026 року. Про це повідомило Variety.

100-хвилинний фільм, який знімає студія Mercury Studios, розповідатиме про концерт гурту «Назад до початку», що відбувся в Бірмінгемі на початку липня. Це був перший за 20 років спільний виступ оригінального складу Black Sabbath.

Ведучим заходу був голлівудський актор Джейсон Момоа. На сцені також виступали легендарні Metallica, Guns N’ Roses та інші.

Шоу відвідали близько 42 тис. людей, ще три мільйони людей заплатили за перегляд прямої трансляції концерту.

Наприкінці ж нинішнього року має відбутися прем'єра документального фільму No Escape From Now, у якому Оззі Осборн, що страждає на хворобу Паркінсона і переніс кілька складних операцій на хребті, розповість про проблеми зі здоров'ям і свій останній концерт.

Як повідомляв ForUA.com, 5 липня в англійському Бірмінгемі відбувся концерт гурту Black Sabbath, що вважається одним із засновників хеві-металу. Колектив уперше за 20 років зібрався в оригінальному складі: Оззі Осборн, Тоні Айоммі, Ґізер Батлер, Білл Ворд.

Фото: Ross Halfin/Black Sabbath

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кіноНовини шоу-бізнесаОззі Осборн
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Неприпустимо Угорщині очорняти країну, яка перебуває в смертельній небезпеці, - Гашек
Свiт 18.07.2025 16:41:34
Неприпустимо Угорщині очорняти країну, яка перебуває в смертельній небезпеці, - Гашек
Читати
ЄС знизив максимальну цінову межу на російську нафту з $60 до $47,6 за барель
Економіка 18.07.2025 16:21:33
ЄС знизив максимальну цінову межу на російську нафту з $60 до $47,6 за барель
Читати
Отакої! Трамп закликав Зеленського переходити до наступу на фронті
Полiтика 18.07.2025 16:04:27
Отакої! Трамп закликав Зеленського переходити до наступу на фронті
Читати

Популярнi статтi