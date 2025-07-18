Близько 20% бюджету ЄС буде спрямовано Україні: Угорщина оцінила майбутні надходження з бюджету ЄС

Україна може стати основним отримувачем коштів у новому 7-річному бюджеті Євросоюзу на період 2028-2034 років. Про це, як йдеться на сайті ЄС, заявив міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока.

За оцінками уряду Угорщини, близько 20% загального бюджету ЄС на 2028-2034 роки - тобто кожен п'ятий євро - прямо чи опосередковано отримає Україна.

"Це нераціонально", - зазначив міністр.

За його словами, у Будапешті провели попередній аналіз пропозиції Єврокомісії та дійшли висновку, що окрім виділених 100 мільярдів євро з окремого Українського фонду (Ukraine Facility), Київ отримає фінансування також з інших джерел.

Зокрема, йдеться про кошти з Європейського фонду миру, бюджет якого збільшено до 31 мільярда євро, і більшість з них, на думку Боки, буде направлено саме Україні. Крім того, у розрахунок взято зростання бюджету на європейську оборонну промисловість, одна з цілей якого - підтримка України, а також можливості зовнішньополітичного фонду ЄС Global Europe, через який також можуть фінансуватися пов'язані з Україною ініціативи. Окремо згадано пропозицію про створення нової кредитної лінії для України, яка, за словами міністра, фактично не матиме обмежень.

– Якщо все це підсумувати (і відняти частку бюджету, що піде на виплату попередніх боргів ЄС), то виходить, що близько 20% усього бюджету буде спрямовано Україні, - сказав Янош Бока.

Загальна сума бюджету ЄС на 2028-2034 роки, запропонованого Єврокомісією, становить майже 2 трильйони євро. Свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала проєкт нового бюджету Європейського союзу на період з 2028 до 2034 року загальним розміром у 2 трильйони євро. За словами фон дер Ляєн, проєкт перебудовує структуру бюджету за трьома основними напрямами:

200 мільярдів євро на зовнішню діяльність, включно зі 100 мільярдами євро для України;

865 мільярдів євро на сільське господарство, рибальство, політику згуртування і соціальну політику;

410 мільярдів євро на конкурентоспроможність, включно з дослідженнями та інноваціями.

Хоча прямі внески держав-членів Євросоюзу покриватимуть більшу частину бюджету, проєкт також передбачає введення нових загальноєвропейських податків на електричні відходи, тютюн і доходи великих корпорацій. При цьому всі фінансові пакети для країн-членів будуть обумовлені дотриманням принципу верховенства права - ключова зміна у відповідь "на відкат демократії в Угорщині".