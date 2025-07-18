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Економіка

Близько 20% бюджету ЄС буде спрямовано Україні: Угорщина оцінила майбутні надходження з бюджету ЄС

Близько 20% бюджету ЄС буде спрямовано Україні: Угорщина оцінила майбутні надходження з бюджету ЄС

Україна може стати основним отримувачем коштів у новому 7-річному бюджеті Євросоюзу на період 2028-2034 років. Про це, як йдеться на сайті ЄС, заявив міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока.

За оцінками уряду Угорщини, близько 20% загального бюджету ЄС на 2028-2034 роки - тобто кожен п'ятий євро - прямо чи опосередковано отримає Україна.

"Це нераціонально", - зазначив міністр.

За його словами, у Будапешті провели попередній аналіз пропозиції Єврокомісії та дійшли висновку, що окрім виділених 100 мільярдів євро з окремого Українського фонду (Ukraine Facility), Київ отримає фінансування також з інших джерел.

Зокрема, йдеться про кошти з Європейського фонду миру, бюджет якого збільшено до 31 мільярда євро, і більшість з них, на думку Боки, буде направлено саме Україні. Крім того, у розрахунок взято зростання бюджету на європейську оборонну промисловість, одна з цілей якого - підтримка України, а також можливості зовнішньополітичного фонду ЄС Global Europe, через який також можуть фінансуватися пов'язані з Україною ініціативи. Окремо згадано пропозицію про створення нової кредитної лінії для України, яка, за словами міністра, фактично не матиме обмежень.

Якщо все це підсумувати (і відняти частку бюджету, що піде на виплату попередніх боргів ЄС), то виходить, що близько 20% усього бюджету буде спрямовано Україні, - сказав Янош Бока.

Загальна сума бюджету ЄС на 2028-2034 роки, запропонованого Єврокомісією, становить майже 2 трильйони євро. Свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала проєкт нового бюджету Європейського союзу на період з 2028 до 2034 року загальним розміром у 2 трильйони євро. За словами фон дер Ляєн, проєкт перебудовує структуру бюджету за трьома основними напрямами:

  • 200 мільярдів євро на зовнішню діяльність, включно зі 100 мільярдами євро для України;
  • 865 мільярдів євро на сільське господарство, рибальство, політику згуртування і соціальну політику;
  • 410 мільярдів євро на конкурентоспроможність, включно з дослідженнями та інноваціями.

Хоча прямі внески держав-членів Євросоюзу покриватимуть більшу частину бюджету, проєкт також передбачає введення нових загальноєвропейських податків на електричні відходи, тютюн і доходи великих корпорацій. При цьому всі фінансові пакети для країн-членів будуть обумовлені дотриманням принципу верховенства права - ключова зміна у відповідь "на відкат демократії в Угорщині".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄСУгорщинавійськова допомога Україні
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