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Надзвичайні події

З початку 2025 року агресор за добу втрачає в середньому 1251 особу, – Сирський

З початку 2025 року агресор за добу втрачає в середньому 1251 особу, – Сирський

Бойові втрати російських військ на війні проти України кожного дня становлять близько 1251 особи.

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у "Фейсбуці " та оприлюднив відео бойової роботи українських підрозділів.

За його словами, з початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово.

ForUA.com зазначає, загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 18 липня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 039 830 осіб, з них 1180 осіб - за минулу добу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Олександр Сирськийагресія рфвійна рф проти України
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