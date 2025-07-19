З початку 2025 року агресор за добу втрачає в середньому 1251 особу, – Сирський

Бойові втрати російських військ на війні проти України кожного дня становлять близько 1251 особи.

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у "Фейсбуці " та оприлюднив відео бойової роботи українських підрозділів.

За його словами, з початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово.

ForUA.com зазначає, загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 18 липня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 039 830 осіб, з них 1180 осіб - за минулу добу.