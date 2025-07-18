Неприпустимо Угорщині очорняти країну, яка перебуває в смертельній небезпеці, - Гашек

Громадсько-суспільний діяч та легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек відреагував на скандальні заяву представників влади Угорщини щодо підпалу невідомим церкви на Закарпатті.

«Схоже, що Угорщина переймає російську тактику в Україні, яку вона практикувала багато років, ще до військового вторгнення. Очорняти країну, яка перебуває у смертельній небезпеці, таким чином (коли невідомо, хто і чому підпалив церкву) неприпустимо», – написав Гашек в Х.

Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну. Він є олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовим володарем Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, за словами правоохоронців, 16 липня приблизно о 22:00 у селі Паладь-Комарівці на територію храму проникла невідома людина та підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою «здійснила напис провокативного характеру».

Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять оперативні заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.

«Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не залишимо це просто так, можете на нас розраховувати!» – прокоментував інцидент прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України за «порушення прав людини», зокрема нібито у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. Політик закликав Європейський Союз вжити заходів.