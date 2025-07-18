У поліцейському навчальному центрі у Каліфорнії стався вибух, є загиблі

Внаслідок вибуху у поліцейському навчальному центрі в окрузі Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, загинули щонайменше троє помічників шерифа.

Про це повідомила газета Los Angeles Times із посиланням на джерела у поліції.

Вибух стався близько 07.30 в центрі, де розташовані спеціальне Бюро шерифа та Бюро з розслідувань пожеж, підпалів та вибухових речовин, включаючи саперів.

Нині правоохоронці проводять розслідування.

Джерела розповіли газеті, що саперна команда переміщувала вибухівку, коли стався вибух.

Саперна команда поліції Лос-Анджелеса прибула на місце події, щоб допомогти знешкодити будь-які інші потенційні вибухівки, всіх з території евакуювали.

Правоохоронці накрили місце вибуху масивним брезентом. Приблизно за 23 метри від центру вибуховою хвилею вибило вікна позашляховика-патрульної машини.