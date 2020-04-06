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Окружной административный суд Киева просят запретить председателю Верховной Рады совершать какие-либо действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец, в частности, просит ОАСК в порядке обеспечения иска запретить председателю Верховной Рады и любому из отдельных депутатов и работников аппарата парламента совершать какие-либо действия, направленные на подписание Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», принятого 31 марта, его направления на подпись президенту и дальнейшее официальное опубликование закона.

Окружной административный суд города Киева решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала «антиколомойский» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
ForUm

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