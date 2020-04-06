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Прокуратура и полиция Крыма сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования «Рубеж», который участвовал в захвате штаба Военно-Морских сил Украины в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый граждан Украины также участвовал в захвате противолодочного корвета «Хмельницкий», принадлежащем Военно-морским силам Украины, с целью обеспечения отбуксировать судном вооруженных сил Российской Федерации.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.
ForUm

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