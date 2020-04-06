В Тернополе мужчину, который вернулся из заработков из Польши, жена не пустила домой, сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно правилам, установленным на время карантина, мужчина хотел самоизолироваться, однако его в помещение его не пустила жена. Он остался ночевать на улице, а на следующий день обратился за помощью к правоохранителям.

«Сотрудники полиции направили данного мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины», - гсообщил заместитель начальника Тернопольского отдела полиции Иван Рибчак.

Правоохранители напоминают, что самоизоляция должна длиться 14 дней с момента пересечения границы. Соблюдение правил условий карантина проверяют ежедневно сотрудники полиции.