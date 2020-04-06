также в разделеОбщество
6 апреля. Картина дня 14
Иранский депутат назвал «правильным» сбивание самолета «МАУ» и заявил, что никого не арестовывали 11
Суд просят запретить Разумкову подписывать закон о рынке земли 14
Участнику захвата корвета «Хмельницкий» в Крыму сообщили о подозрении 12
Инфекционист: Коронавирусом могут заразиться 80% украинцев 16
Украинцы собрали 5 миллионов на лечение медиков, больных COVID-19 12
В Украине собираются поднять штрафы за сжигание листьев и сухой травы 18
Из-за карантина Финляндия планирует доставлять заробитчан из Украины чартерами 16
Установлен поджигатель леса в Зоне отчуждения 72
СБУ разоблачила ботоферму, распространявшую фейки о коронавирусе 18
За сутки в Украину вернулись более 9 тысяч человек 13
С 7 апреля на границе будут работать только 19 пунктов пропуска 33
В Украине готовы производить около тысячи ПЦР-тестов в сутки 21
В Украине средний темп прироста случаев COVID-19 составляет 27% 18
С сегодняшнего дня в Украине усилен карантин 78
За границей попросили о помощи более 14 тысяч украинцев 19
На Донбассе сбили российский беспилотник за $2 миллиона 31
Запорожье отказалось останавливать транспорт 36

В Тернополе мужчину, который вернулся из заработков из Польши, жена не пустила домой, сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно правилам, установленным на время карантина, мужчина хотел самоизолироваться, однако его в помещение его не пустила жена. Он остался ночевать на улице, а на следующий день обратился за помощью к правоохранителям.

«Сотрудники полиции направили данного мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины», - гсообщил заместитель начальника Тернопольского отдела полиции Иван Рибчак.

Правоохранители напоминают, что самоизоляция должна длиться 14 дней с момента пересечения границы. Соблюдение правил условий карантина проверяют ежедневно сотрудники полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги