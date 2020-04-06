Украину ждет тяжелый сценарий коронавируса, при котором может заразиться 80% населения и 20% из них будут нуждаться в госпитализации.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская.

«Заразятся 80% людей. Из них 80% людей переболеют не тяжело. 20% будут иметь такие формы заболевания – среднетяжелую и очень тяжелую, при которых требуется госпитализация. Из этих всех заболевших 20% будут нуждаться в госпитализации, а 5% – в интенсивной терапии, они будут критически тяжелыми. Это сценарий средний, скажем так», – пояснила она.

По словам Голубовской, сценарий может быть и хуже: если количество заболевших, требующих госпитализации, будет не 20%, а 25%.

«Если считать, что у нас там 30 млн человек заболеют, ну вот и посчитайте, 20% от них, 6 млн, будут нуждаться в госпитализации и 1,5 – 2 млн украинцев понадобится интенсивная терапия. Это такой достаточно сложный сценарий. Я, честно говоря, думаю, что нам будет немного полегче. Посмотрим», – резюмировала она.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.