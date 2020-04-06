Власти Киева не собираются отключать лифты, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, информация о якобы отключении лифтов в домах активно распространяется в соцсетях.

«Городская власть не собирается выключать лифты. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Коммунальные управляющие компании, согласно графику, обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами. Если лифт в вашем доме не работает – это не значит, что его отключили городские службы. А значит, что есть неисправность и ее устраняют. С заявкой по неисправности лифта обращайтесь в контактные центры города 15-51 или 15-57», - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что улицы столицы обрабатывают дезинфицирующими средствами круглосуточно и во всех районах.

«В городе ежедневно осуществляют мойку и обработку улиц. Работы ведутся круглосуточно: ночью, утром, в течение дня во всех районах Киева. Обрабатывают улицы специальными моющими средствами. В их составе есть компоненты, которые связывают пыль, грязь, бактерии и не дают им подняться в воздух. Также ежедневно моют все остановки общественного транспорта. Их обрабатывают антисептиками. Самые людные остановки обрабатывают дважды в день», - отметил Кличко.

По его словам, дезинфицируют и подземные пешеходные переходы в городе. Также коммунальные службы обрабатывают дезинфекторами подъезды в многоквартирных домах.

«Обрабатывают дезинфекторами подъезды в домах – ручки на дверях и окнах, лифтовые кабины, перила. - Места, в которых люди касаются всего. В Киеве, напомню, 11500 жилых домов», - сказал Кличко.