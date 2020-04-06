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За две недели карантина в Украине работодателя уменьшили количество новых вакансий на рынке труда на 34%.

Такие данные приводит Национальный банк Украины в итогах недели, закончившейся 3 апреля, передает hromadske.

«В течение второй недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем в первой. За две недели они уменьшились на 34%, отражая ухудшенные ожидания предпринимателей относительно будущих доходов», — говорится в отчете НБУ.

Количество новых резюме в первую неделю карантина также существенно снизилось (примерно на 25%), но во вторую неделю практически не изменилось. В Нацбанке объясняют это рекомендациями самоизолироваться, из-за которых люди менее охотно ищут себе новую работу.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
ForUm

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