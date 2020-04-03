Столичные полицейские задержали мужчину, который напал на съемочную группу телеканала в Гидропарке.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, за угрозы или насилие в отношении журналистов правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествие произошло вчера, 2 апреля, во время съемки сюжета в Гидропарке о соблюдении правил карантина на спортивных площадках. Мужчина препятствовал съемке, хватал за технику, толкал оператора и высказывался нецензурной бранью.

Полицейские оперативно установили нападающего. Это – житель Броваров, 1965 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по фактам нападений на съемочные группы двух телеканалов начато уголовные производства.