Столичные полицейские задержали мужчину, который напал на съемочную группу телеканала в Гидропарке.
Как сообщает пресс-служба столичного главка, за угрозы или насилие в отношении журналистов правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Происшествие произошло вчера, 2 апреля, во время съемки сюжета в Гидропарке о соблюдении правил карантина на спортивных площадках. Мужчина препятствовал съемке, хватал за технику, толкал оператора и высказывался нецензурной бранью.
Полицейские оперативно установили нападающего. Это – житель Броваров, 1965 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что по фактам нападений на съемочные группы двух телеканалов начато уголовные производства.
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