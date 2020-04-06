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Средний темп прироста случаев коронавирусной болезни за последние 12 дней в Украине составляет 27%. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНИАН.

«Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост 7%», - сказал он.

По словам Ляшко, количество случаев заболевания в Италии и Испании замедлилось, тогда как в нескольких европейских странах растет удельный вес смертельных случаев. «В частности растет количество летальных случаев во Франции, это плюс 518 за сутки, в Великобритании - плюс 621 случай за сутки, и в Швеции растет количество летальных случаев», - подчеркнул замминистра.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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