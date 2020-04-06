По состоянию на утро 6 апреля количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 1 273 990 человек. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

В частности, в настоящее время в мире 260 тысяч 247 человека выздоровели, умерли от болезни 69 тысяч 444 человек, сообщает УНИАН.

На сегодняшний день больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в США - 337 тысяч 274 человека, на втором месте оказалась Испания - 131 тысяча 646, на третье опустилась Италия - 128 тысяч 948. В Германии - 100 тысяч 123 заболевших. Франция с 93 тысячами 780 обошла Китай с его 82 тысячами 602, Иране - 58 тысячи 226.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.