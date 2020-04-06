По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине зафиксировано 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.
В общем 28 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине было зафиксировано 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев инфицирования коронавирусом.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время