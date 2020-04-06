Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого 10 дней назад диагностировали коронавирус, направлен в больницу для прохождения планового тестирования, сообщили в канцелярии премьера, сообщает Би-би-си.

Как сообщают британские СМИ, премьера поместили в госпиталь Сент-Томас, который находится напротив парламента на южном берегу Темзы.

В минувшую пятницу 55-летний Джонсон сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию.

Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы COVID-19.

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

Пока Джонсон продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства, сообщили на Даунинг-стрит.

Однако в пятницу утром заседание чрезвычайного комитета COBRA по ситуации с коронавирусом проведет Рааб.

Коронавирусная инфекция у британского премьера была диагностирована 27 марта, после чего он самоизолировался. Сообщалось, что у него легкие симптомы болезни, он работал в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и проводил совещания по видеосвязи.

В четверг он ненадолго вышел на улицу (один), чтобы вместе со всей страной аплодировать работникам Национальной службы здравоохранения.

Тогда премьер-министр добавил, что в ближайшие выходные в стране ожидается хорошая погода и многие, вероятно, захотят выйти из дома.

«Я призываю вас этого не делать, - сказал Джонсон. - Пожалуйста, следуйте советам властей».

Многие к этим советам не прислушались и отправились в парки.

Власти пообещали, что если так будет продолжаться дальше, будут приняты еще более жесткие меры.