Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инфицирован коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.

«В течение последних 24 часов у меня появились легкие симптомы, и я получил положительный тест на коронавирус», - написал глава правительства.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri