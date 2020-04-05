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На территории Черновицкой области в критическом состоянии трое пациентов с диагностированным коронавирусом и подозрением на него, в реанимации находятся двое детей, у которых подозревают COVID-19.

Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, состояние обоих детей в реанимации областной детской больницы средне тяжелое, оба на кислородной дотации. Возраст детей не сообщается.

Трое пациентов в критическом состоянии, которым оказывают помощь в медучреждениях области, подключены к аппаратам ИВЛ.

В реанимации областной больницы находятся трое пациентов с диагностированным коронавирусом и двое с подозрением на него. Двое пациентов с диагностированным COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ, остальные — на кислородной дотации.

 

В реанимации Глыбокской центральной районной больнице, находится трое пациентов. У одного из них диагностирован коронавирус, у второго — подозрение на коронавирус. Третий поступил в тяжелом состоянии в ночь на 5 апреля, его сразу же подключили к аппарату ИВЛ.

В Сторожинецкой центральной районной больнице находятся трое пациентов с пневмонией на кислородной дотации. У всех троих подозревают коронавирус.

В реанимации Черновицкой городской больницы № 1 находятся трое больных в стабильно тяжелом состоянии. У двоих подтвержден коронавирус, у третьего — подозрение на него.

Напомним, на въездах в области будут проверять температуру.
ForUm

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